Найближчими днями в Україні буде сухо і тепло - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Найближчими днями в Україні буде сухо і тепло, температура повітря подекуди сягатиме 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби утримається суха та тепла погода", - вказали синоптики.
Вітер переважно східний, 5-12 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, найближчої ночі у східних областях та в Карпатах місцями 5-8° тепла; вдень в Україні 24-29°, 13 вересня в західних областях 21-26°.
Нагадаємо, 10 вересня в Україні до 28 градусів тепла.