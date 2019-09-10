В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло, температура воздуха местами будет достигать 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток сохранится сухая и теплая погода", - указали синоптики.
Ветер восточный, 5-12 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, ближайшей ночью в восточных областях и в Карпатах местами 5-8° тепла; днем в Украине 24-29°, 13 сентября в западных областях 21-26°.
Напомним, 10 сентября в Украине до 28 градусов тепла.