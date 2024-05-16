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Наводила російські ракети на Житомирщину: затримано агентку рф

Наводила російські ракети на Житомирщину: затримано агентку рф

Київ • УНН

 • 21861 перегляди

Служба безпеки України затримала агентку розвідки рф, яка коригувала ракетно-дронові удари по українських військових частинах та складах матеріально-технічного забезпечення у Житомирській області.

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари рф по Житомирщині. Серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.

СБУ поетапно задокументувала її контакти з окупантами та вжила заходи для убезпечення місць дислокації Сил оборони на території регіону.

У ході спецоперації співробітники правоохоронці затримали російську агентку у власному помешканні. У фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її контактів з агресором. Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

У Донецькій області Служба безпеки України знешкодила агентурну групу російської військової розвідки у складі шести осіб, які коригували ракетні удари, зокрема подвійний удар "Іскандерів" по житловому будинку у Покровську, що призвів до жертв серед мирного населення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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