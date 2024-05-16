Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф

Служба безопасности задержала еще одну агентку российской разведки, которая корректировала ракетно-дроновые удары рф по Житомирщине. Среди главных целей агрессора были боевые подразделения и логистические склады Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Для выполнения вражеской задачи корректировщица обходила город и его окрестности, где пыталась выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных вылазок агент обращала внимание на "адреса", вблизи которых периодически находилась военная техника.

СБУ поэтапно задокументировала ее контакты с оккупантами и приняла меры для обеспечения безопасности мест дислокации Сил обороны на территории региона.

В ходе спецоперации сотрудники правоохранители задержали российского агента в собственном доме. У фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами ее контактов с агрессором. Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним

В Донецкой области Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу российской военной разведки в составе шести человек, которые корректировали ракетные удары, в частности двойной удар "Искандеров" по жилому дому в Покровске, что привело к жертвам среди мирного населения.