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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3178 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Навіть заморозки підуть": синоптики обіцяють суху і теплу погоду

Київ • УНН

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На найближчі дні в Україні прогнозують суху погоду з денною температурою до 17°. На заході можливі тумани, а в Карпатах - легкі заморозки. Синоптики обіцяють сухий і теплий тиждень.

"Навіть заморозки підуть": синоптики обіцяють суху і теплу погоду

В Україні найближчими днями очікується суха погода з температурою до 17° тепла вдень. На заході можливі тумани вночі та вранці, а в Карпатах - легкі заморозки, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 22-24 жовтня, утримається суха погода. 22-23 жовтня у західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-7° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень 10-17° тепла.

"Тиждень буде сухим і теплим. Навіть заморозки підуть", - зауважила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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