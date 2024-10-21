"Навіть заморозки підуть": синоптики обіцяють суху і теплу погоду
Київ • УНН
На найближчі дні в Україні прогнозують суху погоду з денною температурою до 17°. На заході можливі тумани, а в Карпатах - легкі заморозки. Синоптики обіцяють сухий і теплий тиждень.
В Україні найближчими днями очікується суха погода з температурою до 17° тепла вдень. На заході можливі тумани вночі та вранці, а в Карпатах - легкі заморозки, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 22-24 жовтня, утримається суха погода. 22-23 жовтня у західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-7° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень 10-17° тепла.
"Тиждень буде сухим і теплим. Навіть заморозки підуть", - зауважила синоптик Наталка Діденко у Facebook.