"Даже заморозки уйдут": синоптики обещают сухую и теплую погоду

В Украине в ближайшие дни ожидается сухая погода с температурой до 17° тепла днем. На западе возможны туманы ночью и утром, а в Карпатах - легкие заморозки, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 22-24 октября, сохранится сухая погода. 22-23 октября в западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-7° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем 10-17° тепла.

"Неделя будет сухой и теплой. Даже заморозки уйдут", - отметила синоптик Наталья Диденко в Facebook.