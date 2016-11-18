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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Навесні запустять роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород" - В.Омелян

Навесні запустять роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород" - В.Омелян

Київ • УНН

 • 11996 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Навесні запустять роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород" на Закарпатті. Про це розповів Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час робочого візиту до області, передає кореспондент УНН.

За його словами, Міністерство, зі свого боку, обіцяє всіляку підтримку, зокрема у найшвидшій сертифікації летовища.

"На жаль, свого часу ми втратили аеропорт у Мукачеві. Ми не допустимо цього з ужгородським міжнародним аеропортом", - зауважив В.Омелян.

Водночас Геннадій Москаль зазначив, що витрати на реконструкцію аеропорту на себе бере область. Вже проведені масштабні роботи з розчищення території, встановлення паркану, триває капітальний ремонт приміщень

Під час візиту міністра на заході були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, в.о.голови обласної ради Йосип Борто і мер м. Ужгорода Богдан Андріїв.

Українські Національні Новини

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