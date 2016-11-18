Весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" - В.Омелян
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" на Закарпатье. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время рабочего визита в области, передает корреспондент УНН.
По его словам, Министерство, со своей стороны, обещает всяческую поддержку, в том числе в скорейшей сертификации аэродрома.
"К сожалению, в свое время мы потеряли аэропорт в Мукачево. Мы не допустим этого с ужгородским международным аэропортом", - отметил В.Омелян.
В то же время Геннадий Москаль отметил, что расходы на реконструкцию аэропорта на себя берет область. Уже проведены масштабные работы по расчистке территории, установке забора, продолжается капитальный ремонт помещений
Во время визита министра на мероприятии также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, и.о. председателя областного совета Иосиф Борт и мэр г. Ужгорода Богдан Андреев.