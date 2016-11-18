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15 марта, 19:03 • 108360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147729 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126253 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119592 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106401 просмотра

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15 марта, 10:46 • 96063 просмотра

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Весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" - В.Омелян

Весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" - В.Омелян

Киев • УНН

 • 11993 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" на Закарпатье. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время рабочего визита в области, передает корреспондент УНН.

По его словам, Министерство, со своей стороны, обещает всяческую поддержку, в том числе в скорейшей сертификации аэродрома.

"К сожалению, в свое время мы потеряли аэропорт в Мукачево. Мы не допустим этого с ужгородским международным аэропортом", - отметил В.Омелян.

В то же время Геннадий Москаль отметил, что расходы на реконструкцию аэропорта на себя берет область. Уже проведены масштабные работы по расчистке территории, установке забора, продолжается капитальный ремонт помещений

Во время визита министра на мероприятии также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, и.о. председателя областного совета Иосиф Борт и мэр г. Ужгорода Богдан Андреев.

Украинские Национальные Новости

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