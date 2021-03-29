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Навальний отримав шість доган за два тижні у колонії

Навальний отримав шість доган за два тижні у колонії

Київ • УНН

 • 20346 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Опозиціонер Олексій Навальний отримав шість доган за два тижні у виправній колонії в Покрові. Про це він написав у своєму акаунті в Instagram і Facebook, передає УНН.

Цитата

“У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:

— Визнаний схильним до втечі в “Кремлівському централі”
— 4 догани за 2 тижні в СІЗО “Кольчугіно”
— 6 доган за 2 тижні в ІК-2 “Покров”, — повідомив опозиціонер.

Деталі

Крім того, за його словами, на розгляді знаходяться 20 рапортів, включаючи такі, як:

— Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди “підйом”;
— Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: “Ходімо краще кави поп’ємо”;
— Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською;
— На зустрічі з адвокатами був у футболці.

“Чекаю догани з формулюванням “широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати”, — написав Навальний.

Він зазначив також, в російських в’язницях є два основних стягнення: догана і розміщення в ШІЗО.

“Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до Поточні”, — додав опозиціонер.

Доповнення

Відомо, що Навальний зараз знаходиться в Покровській виправній колонії ВК-2. Раніше опозиціонер ділився в соцмережах своїми враженнями від “нового будинку”, який назвав “дружнім концтабором”. Олексій був здивований тюремною системою, оскільки не помітив жорстокого поводження із затриманими.

Минулого тижня соратник російського політика Леонід Волков в своєму телеграм-каналі повідомив, що за наданою адвокатами Навального інформацією, стан здоров’я російського опозиціонера в колонії погіршується.

Сам політик повідомив, що йому “важко і дуже боляче вставати з ліжка”, і що адміністрація колонії ніяк не реагує на його скарги, а місцевий лікар виписав йому тільки ібупрофен.

Члени ОНК Володимирської області, які відвідали Навального в колонії, заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але продовжує ходити самостійно. За їхніми словами, політик просив їх посприяти в отриманні уколів для зняття болю. “Інших побажань висловлено не було”, — підкреслювали в ОНК.

ФСВП стверджувала, що стан здоров’я Навального “оцінюється як стабільний, задовільний”.

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