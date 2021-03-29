Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Цитата

“В моем портфолио плохого парня уже есть:

— Признан склонным к побегу в “Кремлевском централе”

— 4 выговора за 2 недели в СИЗО “Кольчугино”

— 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 “Покров”, — сообщил оппозиционер.

Детали

Кроме того, по его словам, на рассмотрении находятся 20 рапортов, включая такие, как:

— Встал с кровати на 10 минут раньше команды “подъем”;

— Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: “Пойдемте лучше кофе попьем”;

— Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;

— На встрече с адвокатами был в футболке.

“Жду выговора с формулировкой “широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать”, — написал Навальный.

Он отметил также, в российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.

“Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным”, — добавил оппозиционер.

Дополнение

Известно, что Навальный сейчас находится в Покровской исправительной колонии ИК-2. Ранее оппозиционер делился в соцсетях своими впечатлениями от “нового дома”, который назвал “дружественным концлагерем”. Алексей был удивлен тюремной системой, поскольку не заметил жестокого обращения к задержанным.



На прошлой неделе соратник российского политика Леонид Волков в своем телеграмм-канале сообщил, что по предоставленной адвокатами Навального информации, состояние здоровья российского оппозиционера в колонии ухудшается.



Сам политик сообщил, что ему “тяжело и очень больно вставать с кровати”, и что администрация колонии никак не реагирует на его жалобы, а местный врач выписал ему только ибупрофен.



Члены ОНК Владимирской области, посетившие Навального в колонии, заявили, что он жалуется на боль в ноге, но продолжает ходить самостоятельно. По их словам, политик просил их оказать содействие в получении уколов для снятия болей. “Других пожеланий высказано не было”, — подчеркивали в ОНК.

ФСИН утверждала, что состояние здоровья Навального “оценивается как стабильное, удовлетворительное”.