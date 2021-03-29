Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Оппозиционер Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram и Facebook, передает УНН.
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“В моем портфолио плохого парня уже есть:
— Признан склонным к побегу в “Кремлевском централе”
— 4 выговора за 2 недели в СИЗО “Кольчугино”
— 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 “Покров”, — сообщил оппозиционер.
Детали
Кроме того, по его словам, на рассмотрении находятся 20 рапортов, включая такие, как:
— Встал с кровати на 10 минут раньше команды “подъем”;
— Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: “Пойдемте лучше кофе попьем”;
— Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;
— На встрече с адвокатами был в футболке.
“Жду выговора с формулировкой “широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать”, — написал Навальный.
Он отметил также, в российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.
“Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным”, — добавил оппозиционер.
Дополнение
Известно, что Навальный сейчас находится в Покровской исправительной колонии ИК-2. Ранее оппозиционер делился в соцсетях своими впечатлениями от “нового дома”, который назвал “дружественным концлагерем”. Алексей был удивлен тюремной системой, поскольку не заметил жестокого обращения к задержанным.
На прошлой неделе соратник российского политика Леонид Волков в своем телеграмм-канале сообщил, что по предоставленной адвокатами Навального информации, состояние здоровья российского оппозиционера в колонии ухудшается.
Сам политик сообщил, что ему “тяжело и очень больно вставать с кровати”, и что администрация колонии никак не реагирует на его жалобы, а местный врач выписал ему только ибупрофен.
Члены ОНК Владимирской области, посетившие Навального в колонии, заявили, что он жалуется на боль в ноге, но продолжает ходить самостоятельно. По их словам, политик просил их оказать содействие в получении уколов для снятия болей. “Других пожеланий высказано не было”, — подчеркивали в ОНК.
ФСИН утверждала, что состояние здоровья Навального “оценивается как стабильное, удовлетворительное”.