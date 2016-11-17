Nature: під поверхнею Плутона прихований океан
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Під замороженою поверхнею карликової планети Плутон має бути океан, який вміщає стільки ж води, скільки й усі моря та океани Землі. Про це свідчать результати досліджень, які були опубліковані у середу, 16 листопада, у журналі Nature, передає УНН.
Океан Плутона швидше за все складається зі сльотавої води і схований на рівні 150-200 кілометрів під “серцеподібним” регіоном крижаної поверхні карликової планети і має глибину до 100 кілометрів. Про це розповів планетолог Френсіс Німмо з Каліфорнійського університету у Санта-Крузі.
Відкриття було зроблене завдяки інформації, отриманій від космічного зонда НАСА New Horizons.
Як повідомляв УНН, американське космічне агентство NASA запустило місію для отримання зразка гірської породи з астероїда під назвою Бенну.