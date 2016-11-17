Nature: под поверхностью Плутона есть скрытый океан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Под замороженной поверхностью карликовой планеты Плутон должен быть океан, который вмещает столько же воды, сколько и все моря и океаны Земли. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были опубликованы в среду, 16 ноября, в журнале Nature, передает УНН.
Океан Плутона скорее всего состоит из слякотной воды и скрыт на уровне 150-200 километров под "сердцевидным" регионом ледяной поверхности карликовой планеты и имеет глубину до 100 километров. Об этом рассказал планетолог Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Открытие было сделано благодаря информации, полученной от космического зонда НАСА New Horizons.
Как сообщал УНН, американское космическое агентство NASA запустило миссию для получения образца горной породы с астероида под названием Бенну .