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Нацвідбір на "Євробачення": вже понад мільйон українців проголосували в Дії

Нацвідбір на "Євробачення": вже понад мільйон українців проголосували в Дії

Київ • УНН

 • 44019 перегляди

Понад 1 мільйон українців проголосували через додаток "Дія" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення", встановивши новий рекорд участі в голосуванні.

Понад мільйон українців проголосували через додаток "Дія" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення".  Про це повідомляє УНН із посиланням на Дію. 

Станом на 17:00 вже проголосувало 1 006 321 українців. 

Українці — міць. Понад 1 000 000 голосів у Дії. Ви перевершили усі очікування і прогнози. Раніше з голосуванням через платні смс участь брали лише десятки тисяч людей. Ви перетнули позначку в мільйон! 

йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, Дія не зберігає персональні дані. Тому, коли людина заходить в застосунок щоб проголосувати - відправляється запит у реєстр для перевірки громадянства та віку. Від великої кількості запитів створювалась черга, вказали в Дії. 

Наші розробники збільшили потужності Дії в 5 разів. Адже українці встановили рекорд не тільки по запитах на вхід у застосунок. А ще понад мільйон голосів за фаворита на Євробаченні!

- наголосили в Дії.

Хто буде представляти Україну  на "Євробаченні"  - стане відомо о 19:05. 

Доповнення

Через збій системи у "Дія" одна з учасниць Нацвідбору заявила, що знімає свою кандидатуру в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024". Зокрема, про своє бажання припини участь у конкурсі повідомила Skylerr.

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