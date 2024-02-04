Нацвідбір на "Євробачення": вже понад мільйон українців проголосували в Дії

Понад мільйон українців проголосували через додаток "Дія" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення". Про це повідомляє УНН із посиланням на Дію.

Станом на 17:00 вже проголосувало 1 006 321 українців.

Українці — міць. Понад 1 000 000 голосів у Дії. Ви перевершили усі очікування і прогнози. Раніше з голосуванням через платні смс участь брали лише десятки тисяч людей. Ви перетнули позначку в мільйон!

Як зазначається, Дія не зберігає персональні дані. Тому, коли людина заходить в застосунок щоб проголосувати - відправляється запит у реєстр для перевірки громадянства та віку. Від великої кількості запитів створювалась черга, вказали в Дії.

Наші розробники збільшили потужності Дії в 5 разів. Адже українці встановили рекорд не тільки по запитах на вхід у застосунок. А ще понад мільйон голосів за фаворита на Євробаченні!