Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії
Киев • УНН
Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.
Более миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дію.
По состоянию на 17:00 уже проголосовало 1 006 321 украинцев.
Украинцы - мощь. Более 1 000 000 голосов в Дії. Вы превзошли все ожидания и прогнозы. Ранее с голосованием через платные смс участие принимали лишь десятки тысяч людей. Вы пересекли отметку в миллион!
Как отмечается, Дія не сохраняет персональные данные. Поэтому, когда человек заходит в приложение чтобы проголосовать - отправляется запрос в реестр для проверки гражданства и возраста. От большого количества запросов создавалась очередь, указали в Дії.
Наши разработчики увеличили мощности Дії в 5 раз. Ведь украинцы установили рекорд не только по запросам на вход в приложение. А еще более миллиона голосов за фаворита на Евровидении!
Кто будет представлять Украину на "Евровидении" - станет известно в 19:05.
Дополнение
Из-за сбоя системы в "Дія" одна из участниц Нацотбора заявила, что снимает свою кандидатуру в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2024". В частности, о своем желании прекрати участие в конкурсе сообщила Skylerr.
Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії
Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.
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