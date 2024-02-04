Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Более миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дію.

По состоянию на 17:00 уже проголосовало 1 006 321 украинцев.

Украинцы - мощь. Более 1 000 000 голосов в Дії. Вы превзошли все ожидания и прогнозы. Ранее с голосованием через платные смс участие принимали лишь десятки тысяч людей. Вы пересекли отметку в миллион! - говорится в сообщении.

Как отмечается, Дія не сохраняет персональные данные. Поэтому, когда человек заходит в приложение чтобы проголосовать - отправляется запрос в реестр для проверки гражданства и возраста. От большого количества запросов создавалась очередь, указали в Дії.

Наши разработчики увеличили мощности Дії в 5 раз. Ведь украинцы установили рекорд не только по запросам на вход в приложение. А еще более миллиона голосов за фаворита на Евровидении! - отметили в Дії.

Кто будет представлять Украину на "Евровидении" - станет известно в 19:05.

Дополнение

Из-за сбоя системы в "Дія" одна из участниц Нацотбора заявила, что снимает свою кандидатуру в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2024". В частности, о своем желании прекрати участие в конкурсе сообщила Skylerr.