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Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 15:02  •  12462 просмотра

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Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.

Более миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение".  Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дію. 

По состоянию на 17:00 уже проголосовало 1 006 321 украинцев.

Украинцы - мощь. Более 1 000 000 голосов в Дії. Вы превзошли все ожидания и прогнозы. Ранее с голосованием через платные смс участие принимали лишь десятки тысяч людей. Вы пересекли отметку в миллион! 

- говорится в сообщении. 

Как отмечается, Дія не сохраняет персональные данные. Поэтому, когда человек заходит в приложение чтобы проголосовать - отправляется запрос в реестр для проверки гражданства и возраста. От большого количества запросов создавалась очередь, указали в Дії. 

Наши разработчики увеличили мощности Дії в 5 раз. Ведь украинцы установили рекорд не только по запросам на вход в приложение. А еще более миллиона голосов за фаворита на Евровидении!

- отметили в Дії.

Кто будет представлять Украину  на "Евровидении"  - станет известно в 19:05. 

Дополнение

Из-за сбоя системы в "Дія" одна из участниц Нацотбора заявила, что снимает свою кандидатуру в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2024". В частности, о своем желании прекрати участие в конкурсе сообщила Skylerr.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКультура
ukrainaУкраина
Нацвідбір на "Євробачення": вже понад мільйон українців проголосували в Дії
National selection for Eurovision: over a million Ukrainians have already voted in Diia
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Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

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