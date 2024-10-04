Нацполіція заперечує інформацію про небезпечний тренд з вдиханням токсичних речовин в Україні

Тренд на вдихання токсичних парів побутових засобів, який називають хаффінгом, набув поширення за кордони. В Україні таких випадків не зафіксовано. Про це заявили в Національній поліції України, передає УНН.

Деталі

У Нацполіції пояснили, що челендж, який називають також "хромування" та "хромінг", передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин.

Це викликає серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів, також може призвести до залежності та навіть смерті.

Зауважимо, що у дописах, які були нещодавно поширені в українських медіа, уся викладена інформація опирається на думку іноземних дослідників, взята з джерела іноземного медіа, та описує таку проблематику підлітків за кордоном. В Україні підрозділами Національної поліції випадків "хромінгу" не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано - наголосили в Нацполіції України.

Проте співробітники ювенальної превенції, кіберполіції та підрозділів протидії наркозлочинності Нацполіції нагадують рекомендації та правила безпеки для батьків підлітків:

Спілкуйтесь з дітьми та будьте для них друзями. Попередьте їх про ризики подібних небезпечних трендів та їх наслідки. Поясніть реальну небезпеку для здоров'я і життя від таких дій.

Цікавтесь контентом, який переглядають діти, їхньою активністю у соцмережах.



Будьте на зв'язку, будьте доступні для звернень та переживань дитини. Заохочуйте дитину ділитися своїми думками й питаннями.



Перевіряйте джерела інформації. Не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Навчіть дітей критично ставитись до поширюваної інформації. Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх.



Кіберполіція закликає громадян перевіряти інформацію виключно на офіційних джерелах та дотримуватися базових правил фактчекінгу й кібергігієни, аби уникнути поширення неправдивих відомостей - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попередив, що в соціальних мережах стрімко поширюється новий небезпечний тренд - діти вдихають пари побутових токсичних речовин на камеру.