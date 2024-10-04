Вдихають токсичні речовини на камеру: Лубінець попередив про небезпечний тренд серед дітей
Київ • УНН
В соцмережах поширюється небезпечний тренд - діти вдихають токсичні речовини на камеру. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликає батьків бути пильними та звернувся до поліції щодо запобігання поширенню цієї тенденції.
В соціальних мережах стрімко поширюється новий небезпечний тренд - діти вдихають пари побутових токсичних речовин на камеру. Про це попередив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Шановні батьки! В соціальних мережах стрімко поширюється новий небезпечний тренд, який може мати серйозні наслідки для здоров'я та життя ваших дітей: діти вдихають пари побутових токсичних речовин на камеру, беручи участь у смертельному флешмобі
Лубінець радить батькам слідувати за дітьми і попередити їх про небезпеку в інтернеті. Зокрема він радить: батькам
- Будьте пильними до контенту, який діти переглядають та створюють в інтернеті.
- Розмовляйте з дітьми про небезпеки в мережі.,
- Слідкуйте за змінами в поведінці дітей.
- Навчіть дітей основам безпеки в інтернеті, таким як приватність особистих даних і небезпека спілкування з незнайомцями.
Щодо цього небезпечного тренду, та з метою захисту прав дитини, я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції
Нагадаємо
За даними Beyond Conflict, 80% українських дітей мають симптоми посттравматичного стресового розладу. ВООЗ повідомляє, що близько 10 млн українців схильні до ризику проблем із психічним здоров'ям.