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Вдихають токсичні речовини на камеру: Лубінець попередив про небезпечний тренд серед дітей

Вдихають токсичні речовини на камеру: Лубінець попередив про небезпечний тренд серед дітей

Київ • УНН

 • 11888 перегляди

В соцмережах поширюється небезпечний тренд - діти вдихають токсичні речовини на камеру. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликає батьків бути пильними та звернувся до поліції щодо запобігання поширенню цієї тенденції.

В соціальних мережах стрімко поширюється новий небезпечний тренд - діти вдихають пари побутових токсичних речовин на камеру. Про це попередив  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

Шановні батьки! В соціальних мережах стрімко поширюється новий небезпечний тренд, який може мати серйозні наслідки для здоров'я та життя ваших дітей: діти вдихають пари побутових токсичних речовин на камеру, беручи участь у смертельному флешмобі

- заявив омбудсмен. 

Лубінець радить батькам слідувати за дітьми і попередити їх про небезпеку в інтернеті. Зокрема він радить: батькам

  • Будьте пильними до контенту, який діти переглядають та створюють в інтернеті.
  • Розмовляйте з дітьми про небезпеки в мережі.,
  • Слідкуйте за змінами в поведінці дітей.
  • Навчіть дітей основам безпеки в інтернеті, таким як приватність особистих даних і небезпека спілкування з незнайомцями.

Щодо цього небезпечного тренду, та з метою захисту прав дитини, я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції

- підсумував Лубінець.

Нагадаємо

За даними Beyond Conflict, 80% українських дітей мають симптоми посттравматичного стресового розладу. ВООЗ повідомляє, що близько 10 млн українців схильні до ризику проблем із психічним здоров'ям.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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