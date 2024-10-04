Вдыхают токсичные вещества на камеру: Лубинец предупредил об опасном тренде среди детей
Киев • УНН
В соцсетях распространяется опасный тренд - дети вдыхают токсичные вещества на камеру. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает родителей быть бдительными и обратился в полицию по предотвращению распространения этой тенденции.
В социальных сетях стремительно распространяется новый опасный тренд - дети вдыхают пары бытовых токсичных веществ на камеру. Об этом предупредил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Уважаемые родители! В социальных сетях стремительно распространяется новый опасный тренд, который может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни ваших детей: дети вдыхают пары бытовых токсичных веществ на камеру, участвуя в смертельном флешмобе
Лубинец советует родителям следовать за детьми и предупредить их об опасности в интернете. В частности он советует: родителям
- Будьте бдительны к контенту, который дети просматривают и создают в интернете.
- Разговаривайте с детьми об опасностях в сети,
- Следите за изменениями в поведении детей.
- Научите детей основам безопасности в интернете, таким как приватность личных данных и опасность общения с незнакомцами.
Относительно этого опасного тренда, и с целью защиты прав ребенка, я обратился к Национальной полиции с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции
Напомним,
По данным Beyond Conflict, 80% украинских детей имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства. ВОЗ сообщает, что около 10 млн украинцев подвержены риску проблем с психическим здоровьем.