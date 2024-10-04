Вдыхают токсичные вещества на камеру: Лубинец предупредил об опасном тренде среди детей

В социальных сетях стремительно распространяется новый опасный тренд - дети вдыхают пары бытовых токсичных веществ на камеру. Об этом предупредил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Уважаемые родители! В социальных сетях стремительно распространяется новый опасный тренд, который может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни ваших детей: дети вдыхают пары бытовых токсичных веществ на камеру, участвуя в смертельном флешмобе

Лубинец советует родителям следовать за детьми и предупредить их об опасности в интернете. В частности он советует: родителям

Относительно этого опасного тренда, и с целью защиты прав ребенка, я обратился к Национальной полиции с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции