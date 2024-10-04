Нацполиция отрицает информацию об опасном тренде с вдыханием токсичных веществ в Украине

Тренд на вдыхание токсичных паров бытовых средств, который называют хаффингом, получил распространение за рубежом. В Украине таких случаев не зафиксировано. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

В Нацполиции объяснили, что челлендж, который называют также «хромирование» и «хроминг», предусматривает вдыхание токсичных паров бытовых средств: лака для ногтей, маркеров, аэрозолей и других бытовых веществ.

Это вызывает серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов, также может привести к зависимости и даже смерти.

Заметим, что в сообщениях, которые были недавно распространены в украинских медиа, вся изложенная информация опирается на мнение иностранных исследователей, взята из источника иностранного медиа, и описывает такую проблематику подростков за рубежом. В Украине подразделениями Национальной полиции случаев «хроминга» не зафиксировано, и в украинском сегменте интернета рост популярности этого челленджа не зафиксирован - отметили в Нацполиции Украины.

Однако сотрудники ювенальной превенции, киберполиции и подразделений противодействия наркопреступности Нацполиции напоминают рекомендации и правила безопасности для родителей подростков:

Общайтесь с детьми и будьте для них друзьями. Предупредите их о рисках подобных опасных трендов и их последствиях. Объясните реальную опасность для здоровья и жизни от таких действий.

Интересуйтесь контентом, который просматривают дети, их активностью в соцсетях.



Будьте на связи, будьте доступны для обращений и переживаний ребенка. Поощряйте ребенка делиться своими мыслями и вопросами.



Проверяйте источники информации. Не доверяйте всему, что видите в интернете. Научите детей критически относиться к распространяемой информации. Всегда проверяйте факты из надежных источников, прежде чем распространять их.



Киберполиция призывает граждан проверять информацию исключительно на официальных источниках и соблюдать базовые правила фактчекинга и кибергигиены, чтобы избежать распространения ложных сведений - отметили правоохранители.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил, что в социальных сетях стремительно распространяется новый опасный тренд - дети вдыхают пары бытовых токсичных веществ на камеру.