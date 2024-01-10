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Національна стратегія доходів погіршить умови ведення бізнесу в Україні - УРБ

Національна стратегія доходів погіршить умови ведення бізнесу в Україні - УРБ

Київ • УНН

 • 29347 перегляди

Українська Рада Бізнесу критикує Національну стратегію доходів за потенційне погіршення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні. Вони закликають до її перегляду та інклюзивного обговорення з експертами та бізнесом.

Українська Рада Бізнесу (УРБ), до складу якої входить 112 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, членами яких є 28000 підприємств, звернулася до Президента, премʼєр-міністра та народних депутатів із закликом переглянути Національну стратегію доходів до 2030 року через те, що низка її пунктів значно погіршить умови ведення бізнесу в Україні. Відповідне звернення, опубліковане на сайті УРБ, передає УНН.

Національна стратегія доходів містить низку пропозицій які значно погіршують умови ведення бізнесу в Україні та формує стимули для перетворення Української юрисдикції на сіру зону, де відсутні стимули для приходу зовнішніх інвестицій та для розвитку бізнесу

 - йдеться у зверненні.

В УРБ підкреслили, що стратегія була напрацьована без залучення представників бізнесу та фахової оцінки ризиків. А її реалізація призведе до збільшення корупції, пригнічення економічного відновлення, тінізації економіки, та ще більшої втрати економічно активних громадян.

Українська Рада Бізнесу зокрема зазначає надання повноважень Державній податковій службі накладати арешт на рахунки (майно) та блокувати їх до повного погашення податкового боргу без рішення суду несе значні корупційні ризики та порушує принцип презумпції невинуватості. На їхню думку, це формує прецедент поширення практики блокування бізнесу через блокування податкових накладних на всіх громадян України, закріплює порушення конституційного принципу презумпції невинуватості й значно погіршує інвестиційний клімат України, що призведе до стагнації економіки.

Крім того скасування спрощеної системи оподаткування для аграрного сектору у нинішніх умовах призведе до зменшення надходжень бюджетів усіх рівнів, а не збільшення. 

В той же час, за даними УРБ, у післявоєнні часи скасування спрощеної системи призведе до втрати українськими фермерами конкурентоспроможності порівняно з фермерами інших країн, якщо вони не отримають аналогічні умови  по дотаціям як в країнах ЄС (від 250 євро на гектар земель в обробітку).

В Українській раді бізнесу також наголосили, що впровадження прогресивної шкали ставок ПДФО є контрпродуктивним. Це призведе до зменшення стимулів до праці, ускладнення адміністрування податків та порушення принципу справедливості, збільшенню "тіні".     

"Ускладнення умов для спрощеної системи оподаткування замість спрощення загальної системи оподаткування. Значна кількість суб’єктів господарювання, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, обрала цей шлях саме задля можливості простого ведення бізнесу і адміністрування, оскільки для малого та мікробізнесу складність податкового законодавства та значні ризики загальної системи оподаткування не є відповідною. Нововведення автоматично призведе до збільшення корупції та тінізації економіки", - йдеться також у зверненні.

Зазначається, що звуження сфери застосування спрощеної системи оподаткування шляхом виключення юридичних осіб, збільшення ефективних ставок податків до рівня загального режиму (19,5%) з одночасним ускладненням процедур дотримання податкового законодавства, обліку та звітності зроблять ССО менш доступною для малого та мікробізнесу. Це призведе до масового переходу їх у неформальний сектор та зміну резидентства підприємців. Україна таким чином ризикує втратити інноваційні галузі, які виросли саме завдяки стимулам ССО.

В Українській Раді Бізнесу зазначають, що підвищення акцизів на пальне сприятиме зростанню логістичних витрат усієї економіки та суттєвому підвищенню цін для громадян та бізнесу. А це своєю чергою зробить українську продукцію більш дорогою та менш конкурентоздатною на світовому ринку, в тому числі через складність логістичних шляхів через війну.

Крім того, отримання органами Державної податкової служби повного доступу до інформації про обсяг та обіг коштів всіх платників податків, зокрема й фізичних осіб, на їх рахунках у банках без рішення суду та кримінальних проваджень протирічить практиці ЄС, створює значні корупційні ризики та призведе до порушення приватності.

В Українській Раді Бізнесу також зазначають, що відсутність якісних індикаторів черговості реалізації етапів НСД ускладнить моніторинг виконання стратегії та оцінку її ефективності.

На їхню думку, у Стратегії концентруються зусилля виключно на підвищення доходів бюджету, без оцінки втрат зростання економіки.

"На думку українського бізнесу, реалізація цих положень негативно вплине на економічний та інвестиційний клімат країни, економічне відновлення України. Надскладне та недружнє до бізнесу податкове законодавство нездатне обслуговувати ослаблену війною економіку та сприяти швидкому економічному відновленню. Розширення дискреційних повноважень контролюючих органів, ускладнення адміністрування спровокує ще більш агресивну модель взаємодії органів ДПС з платниками податків. НСД-2030 створює черговий перерозподіл організаційної структури та штатних розписів. Подібний підхід не забезпечить довіри до контролюючих органів", - підкреслили в Українській Раді Бізнесу.

Водночас там зазначили, що Стратегія також містить і низку важливих для реалізації пунктів, які представники бізнесу очікують багато років, які необхідно реалізувати якнайшвидше. 

Українська Рада Бізнесу закликає кабінет Міністрів та народних депутатів організувати інклюзивний процес обговорення Національної стратегії доходів, за участі експертів та бізнес асоціацій, надати економічне обґрунтування до зазначених у зверненні пунктів Стратегії, та врахувати пропозиції українського бізнесу. За підсумками обговорень та розрахунків – переглянути Нацстратегію у низці пунктів та прийняти кабінетом міністрів оновлену якісну редакцію НСД

 - підкреслили підписанти.

Нагадаємо

Уряд виконав чергову рекомендацію від МВФ, опублікувавши Національну стратегію доходів до 2030 року. Документ передбачає зміну правил оподаткування, підвищення акцизів та прийняття податкових та митних правил Євросоюзу. 

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко заявив, що Національна стратегія доходів на 2024 – 30 рр. є втіленням комуністичних мрій голови фінансового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева

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