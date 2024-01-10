Национальная стратегия доходов ухудшит условия ведения бизнеса в Украине - УСБ

Украинский Совет Бизнеса (УСБ), в состав которого входит 112 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, членами которых являются 28000 предприятий, обратился к Президенту, премьер-министру и народным депутатам с призывом пересмотреть Национальную стратегию доходов до 2030 года из-за того, что ряд ее пунктов значительно ухудшит условия ведения бизнеса в Украине. Соответствующее обращение, опубликованное на сайте УСБ, передает УНН.

Национальная стратегия доходов содержит ряд предложений, которые значительно ухудшают условия ведения бизнеса в Украине и формирует стимулы для превращения украинской юрисдикции в серую зону, где отсутствуют стимулы для прихода внешних инвестиций и для развития бизнеса - говорится в обращении.

В УСБ подчеркнули, что стратегия была наработана без привлечения представителей бизнеса и профессиональной оценки рисков. А ее реализация приведет к увеличению коррупции, угнетению экономического восстановления, тенизации экономики, и еще большей потере экономически активных граждан.

Украинский Совет Бизнеса в частности отмечает предоставление полномочий Государственной налоговой службе накладывать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга без решения суда несет значительные коррупционные риски и нарушает принцип презумпции невиновности. По их мнению, это формирует прецедент распространения практики блокирования бизнеса через блокирование налоговых накладных на всех граждан Украины, закрепляет нарушение конституционного принципа презумпции невиновности и значительно ухудшает инвестиционный климат Украины, что приведет к стагнации экономики.

Кроме того отмена упрощенной системы налогообложения для аграрного сектора в нынешних условиях приведет к уменьшению поступлений бюджетов всех уровней, а не увеличению.

В то же время, по данным УСБ, в послевоенные времена отмена упрощенной системы приведет к потере украинскими фермерами конкурентоспособности по сравнению с фермерами других стран, если они не получат аналогичные условия по дотациям как в странах ЕС (от 250 евро на гектар земель в обработке).

В Украинском совете бизнеса также отметили, что внедрение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ является контрпродуктивным. Это приведет к уменьшению стимулов к труду, усложнению администрирования налогов и нарушению принципа справедливости, увеличению "тени".

"Усложнение условий для упрощенной системы налогообложения вместо упрощения общей системы налогообложения. Значительное количество субъектов хозяйствования, находящихся на упрощенной системе налогообложения, выбрала этот путь именно для возможности простого ведения бизнеса и администрирования, поскольку для малого и микробизнеса сложность налогового законодательства и значительные риски общей системы налогообложения не является соответствующей. Нововведение автоматически приведет к увеличению коррупции и тенизации экономики", - говорится также в обращении.

Отмечается, что сужение сферы применения упрощенной системы налогообложения путем исключения юридических лиц, увеличение эффективных ставок налогов до уровня общего режима (19,5%) с одновременным усложнением процедур соблюдения налогового законодательства, учета и отчетности сделают УСН менее доступной для малого и микробизнеса. Это приведет к массовому переходу их в неформальный сектор и смене резидентства предпринимателей. Украина таким образом рискует потерять инновационные отрасли, которые выросли именно благодаря стимулам УСН.

В Украинском Совете Бизнеса отмечают, что повышение акцизов на топливо будет способствовать росту логистических затрат всей экономики и существенному повышению цен для граждан и бизнеса. А это в свою очередь сделает украинскую продукцию более дорогой и менее конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе из-за сложности логистических путей из-за войны.

Кроме того, получение органами Государственной налоговой службы полного доступа к информации об объеме и обороте средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках без решения суда и уголовных производств противоречит практике ЕС, создает значительные коррупционные риски и приведет к нарушению приватности.

В Украинском Совете Бизнеса также отмечают, что отсутствие качественных индикаторов очередности реализации этапов НСД усложнит мониторинг выполнения стратегии и оценку ее эффективности.

По их мнению, в Стратегии концентрируются усилия исключительно на повышение доходов бюджета, без оценки потерь роста экономики.

"По мнению украинского бизнеса, реализация этих положений негативно повлияет на экономический и инвестиционный климат страны, экономическое восстановление Украины. Сверхсложное и недружественное к бизнесу налоговое законодательство неспособно обслуживать ослабленную войной экономику и способствовать быстрому экономическому восстановлению. Расширение дискреционных полномочий контролирующих органов, усложнение администрирования спровоцирует еще более агрессивную модель взаимодействия органов ГНС с налогоплательщиками. НСД-2030 создает очередное перераспределение организационной структуры и штатных расписаний. Подобный подход не обеспечит доверия к контролирующим органам", - подчеркнули в Украинском Совете Бизнеса.

В то же время там отметили, что Стратегия также содержит и ряд важных для реализации пунктов, которые представители бизнеса ожидают много лет, которые необходимо реализовать как можно быстрее.

Украинский Совет Бизнеса призывает кабинет Министров и народных депутатов организовать инклюзивный процесс обсуждения Национальной стратегии доходов, с участием экспертов и бизнес ассоциаций, предоставить экономическое обоснование к указанным в обращении пунктам Стратегии, и учесть предложения украинского бизнеса. По итогам обсуждений и расчетов - пересмотреть Нацстратегию в ряде пунктов и принять кабинетом министров обновленную качественную редакцию НСД - подчеркнули подписанты.

Напомним

Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024 - 30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.