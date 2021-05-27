НАТО закликала до термінового розслідування захоплення літака в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Північноатлантична рада - основний орган прийняття політичних рішень НАТО - заявила про рішуче засудження примусової посадки в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс 23 травня, а також зняття з борта літака і арешту білоруського журналіста Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги. Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою НАТО в середу, 26 травня, передає УНН.
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“Цей неприпустимий акт серйозно порушив норми, що регулюють діяльність цивільної авіації, і поставив під загрозу життя пасажирів і екіпажу”, — наголошується в заяві.
У документі підкреслюється, що альянс підтримує заклики до термінового і незалежного розслідування події, “в тому числі з боку Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)”.
Деталі
Північноатлантична рада також заявила, що підтримує заходи, прийняті союзниками індивідуально і колективно у відповідь на цей інцидент.
У НАТО закликали негайно звільнити Протасевича і Сапегу.
Затримання Романа Протасевича в НАТО назвали “посяганням на принципи політичного інакомислення і свободи преси”. В альянсі закликали Білорусь “поважати основні права і свободи людини і дотримуватися правил міжнародного порядку”, а також негайно і без умов звільнити Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу.
У заяві висловлено також солідарність НАТО з Латвією в зв’язку з “необґрунтованою” висилкою латвійських дипломатів з Білорусі.
Контекст
Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.
Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.