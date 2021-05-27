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НАТО призвала к срочному расследованию захвата самолета в Минске

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятие с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НАТО в среду, 26 мая, передает УНН.

НАТО призвала к срочному расследованию захвата самолета в Минске

Цитата

“Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа”, — отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что альянс поддерживает призывы к срочному и независимому расследованию происшествия, “в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)”.

Детали

Североатлантический совет также заявил, что поддерживает меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.

В НАТО призвали немедленно освободить Протасевича и Сапегу.

Задержание Романа Протасевича в НАТО назвали “посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы”. В альянсе призвали Беларусь “уважать основные права и свободы человека и соблюдать правила международного порядка”, а также немедленно и без условий освободить Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

В заявлении выражено также солидарность НАТО с Латвией в связи с “необоснованным” высылкой латвийских дипломатов из Беларуси.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь идет про Софию Сапегу, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

Отец Протасевича Дмитрий, посмотрев видео сына с “признаниями”, заявил, что у Романа есть телесные повреждения, и ему сломали нос.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

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