НАТО побоюється використання бойової групи ВМФ РФ проти цивільних в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Бойова група ВМФ Росії, яка рухається до берегів Сирії, можуть бути використані проти цивільного населення в місті Алеппо, що перебуває в оточенні. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Бойова група може бути використана для підвищення здатності Росії брати участь в бойових операціях у Сирії і провести ще більше повітряних ударів по Алеппо", - сказав Й.Столтенберг.
"Йдеться про те, що авіаносна група може бути використана як платформа для збільшення ударів авіації проти мирних жителів в Алеппо", - додав він.
Бойова група, яка проходила через Ла-Манш в п'ятницю, складається з російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов", а також ядерного бойового крейсера, протичовнові кораблі і допоміжні судна, імовірно, в супроводі підводних човнів, повідомили представники НАТО.
Кораблі російського військового флоту несуть винищувачі-бомбардувальники і вертольоти, і як очікується, приєднається до близько 10 інших російських суден біля сирійського узбережжя, кажуть дипломати.