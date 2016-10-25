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15 марта, 19:03 • 116296 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170024 просмотра

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НАТО опасается использования боевой группы ВМФ РФ против гражданских лиц в Алеппо

НАТО опасается использования боевой группы ВМФ РФ против гражданских лиц в Алеппо

Киев • УНН

 • 28557 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Боевая группа ВМФ России, которая движется к берегам Сирии, может быть использована против гражданского населения в городе Алеппо, который находится в окружении. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Боевая группа может быть использована для повышения способности России участвовать в операциях в Сирии и провести еще больше воздушных ударов по Алеппо", - сказал Й.Столтенберг.

"Речь идет о том, что авианосная группа может быть использована как платформа для увеличения ударов авиации против мирных жителей в Алеппо", - добавил он.

Боевая группа, которая проходила через Ла-Манш в пятницу, состоит из российского авианосца "Адмирал Кузнецов", а также ядерного боевого крейсера, противолодочных кораблей и вспомогательных судов, вероятно, в сопровождении подводных лодок, сообщили представители НАТО.

Корабли российского военного флота несут истребители-бомбардировщики и вертолеты, и как ожидается, присоединятся к около 10 другим российским судам возле сирийского побережья, говорят дипломаты.

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