НАТО опасается использования боевой группы ВМФ РФ против гражданских лиц в Алеппо

"Боевая группа может быть использована для повышения способности России участвовать в операциях в Сирии и провести еще больше воздушных ударов по Алеппо", - сказал Й.Столтенберг.

"Речь идет о том, что авианосная группа может быть использована как платформа для увеличения ударов авиации против мирных жителей в Алеппо", - добавил он.

Боевая группа, которая проходила через Ла-Манш в пятницу, состоит из российского авианосца "Адмирал Кузнецов", а также ядерного боевого крейсера, противолодочных кораблей и вспомогательных судов, вероятно, в сопровождении подводных лодок, сообщили представители НАТО.

Корабли российского военного флота несут истребители-бомбардировщики и вертолеты, и как ожидается, присоединятся к около 10 другим российским судам возле сирийского побережья, говорят дипломаты.