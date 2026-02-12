НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте
Київ • УНН
НАТО активізує військові навчання та безпекові ініціативи, усвідомлюючи довгострокову загрозу з боку росії та зростаючий інтерес Китаю до Арктики. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив на зміні безпекового середовища та необхідності захисту Арктичного регіону.
Активізація військових навчань НАТО та запуск нових безпекових ініціатив є прямим відображенням усвідомлення Альянсом довгострокової загрози з боку росії, а також необхідності враховувати зростаючий інтерес Китаю до стратегічно важливих регіонів, зокрема Арктики. Про це повідомив Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар Альянсу зазначив, що збільшення кількості навчань і операцій у різних регіонах не є випадковим і напряму пов’язане зі зміною безпекового середовища.
Це чіткий сигнал того, що загроза існує. Довгострокова російська загроза є реальною, і ми не повинні бути наївними. Окрім росії, ми також маємо уважно стежити за Китаєм, особливо коли йдеться про Арктику
За його словами, відкриття нових морських шляхів унаслідок кліматичних змін робить Арктичний регіон дедалі важливішим з погляду безпеки та глобальної торгівлі. Це, своєю чергою, вимагає посилення оборони та тіснішої координації між союзниками.
Морські маршрути відкриваються, і це означає, що ми повинні захищати Арктику. Йдеться не лише про росію, а й про поступове зростання активності Китаю в цьому регіоні
Рютте пояснив, що Альянс працює над об’єднанням різних навчань і ініціатив у єдину систему, щоб мати повну картину потенційних викликів та швидко реагувати на виявлені прогалини.
Нагадаємо
НАТО поглиблює увагу до Арктичного регіону, не зменшуючи безпеку східного флангу, маючи достатні ресурси для реагування на загрози з усіх напрямків. Це відповідь на зростання військової присутності рф та Китаю, а також зміцнює загальну безпекову архітектуру Альянсу.