ukenru
09:49 • 4356 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 15098 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 56136 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 39934 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 52258 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 41497 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 33728 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 28824 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 55983 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20494 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Графики отключений электроэнергии
НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте

Киев • УНН

 • 118 просмотра

НАТО активизирует военные учения и инициативы в области безопасности, осознавая долгосрочную угрозу со стороны россии и растущий интерес Китая к Арктике. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул изменение среды безопасности и необходимость защиты Арктического региона.

НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте

Активизация военных учений НАТО и запуск новых инициатив в области безопасности являются прямым отражением осознания Альянсом долгосрочной угрозы со стороны россии, а также необходимости учитывать растущий интерес Китая к стратегически важным регионам, в частности Арктике. Об этом сообщил Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь Альянса отметил, что увеличение количества учений и операций в разных регионах не случайно и напрямую связано с изменением среды безопасности.

Это четкий сигнал того, что угроза существует. Долгосрочная российская угроза реальна, и мы не должны быть наивными. Кроме россии, мы также должны внимательно следить за Китаем, особенно когда речь идет об Арктике

- заявил Марк Рютте.

По его словам, открытие новых морских путей вследствие климатических изменений делает Арктический регион все более важным с точки зрения безопасности и глобальной торговли. Это, в свою очередь, требует усиления обороны и более тесной координации между союзниками.

Морские маршруты открываются, и это означает, что мы должны защищать Арктику. Речь идет не только о россии, но и о постепенном росте активности Китая в этом регионе

 - подчеркнул генсек НАТО.

Рютте пояснил, что Альянс работает над объединением различных учений и инициатив в единую систему, чтобы иметь полную картину потенциальных вызовов и быстро реагировать на выявленные пробелы.

Напомним

НАТО углубляет внимание к Арктическому региону, не уменьшая безопасность восточного фланга, имея достаточные ресурсы для реагирования на угрозы со всех направлений. Это ответ на рост военного присутствия рф и Китая, а также укрепляет общую архитектуру безопасности Альянса.

Андрей Тимощенков

