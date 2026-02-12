НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте

НАТО активизирует военные учения и инициативы в области безопасности, осознавая долгосрочную угрозу со стороны россии и растущий интерес Китая к Арктике. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул изменение среды безопасности и необходимость защиты Арктического региона.

Активизация военных учений НАТО и запуск новых инициатив в области безопасности являются прямым отражением осознания Альянсом долгосрочной угрозы со стороны россии, а также необходимости учитывать растущий интерес Китая к стратегически важным регионам, в частности Арктике. Об этом сообщил Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО, передает УНН. Детали Генеральный секретарь Альянса отметил, что увеличение количества учений и операций в разных регионах не случайно и напрямую связано с изменением среды безопасности. Это четкий сигнал того, что угроза существует. Долгосрочная российская угроза реальна, и мы не должны быть наивными. Кроме россии, мы также должны внимательно следить за Китаем, особенно когда речь идет об Арктике - заявил Марк Рютте. По его словам, открытие новых морских путей вследствие климатических изменений делает Арктический регион все более важным с точки зрения безопасности и глобальной торговли. Это, в свою очередь, требует усиления обороны и более тесной координации между союзниками. Морские маршруты открываются, и это означает, что мы должны защищать Арктику. Речь идет не только о россии, но и о постепенном росте активности Китая в этом регионе - подчеркнул генсек НАТО. Рютте пояснил, что Альянс работает над объединением различных учений и инициатив в единую систему, чтобы иметь полную картину потенциальных вызовов и быстро реагировать на выявленные пробелы. Напомним НАТО углубляет внимание к Арктическому региону, не уменьшая безопасность восточного фланга, имея достаточные ресурсы для реагирования на угрозы со всех направлений. Это ответ на рост военного присутствия рф и Китая, а также укрепляет общую архитектуру безопасности Альянса.