НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте
Киев • УНН
НАТО активизирует военные учения и инициативы в области безопасности, осознавая долгосрочную угрозу со стороны россии и растущий интерес Китая к Арктике. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул изменение среды безопасности и необходимость защиты Арктического региона.
Активизация военных учений НАТО и запуск новых инициатив в области безопасности являются прямым отражением осознания Альянсом долгосрочной угрозы со стороны россии, а также необходимости учитывать растущий интерес Китая к стратегически важным регионам, в частности Арктике. Об этом сообщил Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО, передает УНН.
Детали
Генеральный секретарь Альянса отметил, что увеличение количества учений и операций в разных регионах не случайно и напрямую связано с изменением среды безопасности.
Это четкий сигнал того, что угроза существует. Долгосрочная российская угроза реальна, и мы не должны быть наивными. Кроме россии, мы также должны внимательно следить за Китаем, особенно когда речь идет об Арктике
По его словам, открытие новых морских путей вследствие климатических изменений делает Арктический регион все более важным с точки зрения безопасности и глобальной торговли. Это, в свою очередь, требует усиления обороны и более тесной координации между союзниками.
Морские маршруты открываются, и это означает, что мы должны защищать Арктику. Речь идет не только о россии, но и о постепенном росте активности Китая в этом регионе
Рютте пояснил, что Альянс работает над объединением различных учений и инициатив в единую систему, чтобы иметь полную картину потенциальных вызовов и быстро реагировать на выявленные пробелы.
Напомним
НАТО углубляет внимание к Арктическому региону, не уменьшая безопасность восточного фланга, имея достаточные ресурсы для реагирования на угрозы со всех направлений. Это ответ на рост военного присутствия рф и Китая, а также укрепляет общую архитектуру безопасности Альянса.