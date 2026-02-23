Наступний раунд мирних переговорів може відбутися цього тижня - Буданов
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що черговий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні може відбутися наприкінці цього тижня. Він зазначив, що переговори просуваються, але сторонам потрібно прийняти остаточні рішення.
Я думаю, що наприкінці тижня, цього тижня
Він зазначив, що "переговори нелегкі, але ми точно рухаємося вперед і наближаємося до моменту, коли всім сторонам потрібно буде прийняти остаточні рішення – чи продовжувати цю війну, чи переходити до миру".
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що мирні переговори мають убезпечити від повторення російської агресії. Він зазначив, що Україна рухається вперед у переговорах, але сторонам потрібно ухвалювати остаточні рішення.