Наступний раунд мирних переговорів може відбутися цього тижня - Буданов

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 7324 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 12675 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 11767 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 11940 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 11974 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11549 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11043 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12257 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 41272 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 46025 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 28946 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 38700 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 25604 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 18886 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі23 лютого, 14:35 • 6452 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 18940 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 41268 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 46024 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 139368 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 148616 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ігор Клименко
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Словаччина
Львів
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 404 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 1222 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 4064 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 28971 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 63318 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Starlink
The Guardian

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися цього тижня - Буданов

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що черговий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні може відбутися наприкінці цього тижня. Він зазначив, що переговори просуваються, але сторонам потрібно прийняти остаточні рішення.

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися цього тижня - Буданов

Черговий раунд переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, може відбутися наприкінці цього тижня. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, повідомляє Reuters, передає УНН

Я думаю, що наприкінці тижня, цього тижня 

- сказав Буданов. 

Він зазначив, що "переговори нелегкі, але ми точно рухаємося вперед і наближаємося до моменту, коли всім сторонам потрібно буде прийняти остаточні рішення – чи продовжувати цю війну, чи переходити до миру". 

У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ22.02.26, 21:22 • 64969 переглядiв

Нагадаємо 

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що мирні переговори мають убезпечити від повторення російської агресії. Він зазначив, що Україна рухається вперед у переговорах, але сторонам потрібно ухвалювати остаточні рішення.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Reuters
Кирило Буданов
Україна