Следующий раунд мирных переговоров может состояться на этой неделе - Буданов
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что очередной раунд переговоров по прекращению войны в Украине может состояться в конце этой недели. Он отметил, что переговоры продвигаются, но сторонам нужно принять окончательные решения.
Я думаю, что в конце недели, на этой неделе
Он отметил, что "переговоры нелегкие, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам нужно будет принять окончательные решения – продолжать ли эту войну, или переходить к миру".
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что мирные переговоры должны обезопасить от повторения российской агрессии. Он отметил, что Украина движется вперед в переговорах, но сторонам нужно принимать окончательные решения.