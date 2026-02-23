Следующий раунд мирных переговоров может состояться на этой неделе - Буданов

Очередной раунд переговоров, направленных на прекращение войны в Украине, может состояться в конце этой недели. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, сообщает Reuters, передает УНН.

Я думаю, что в конце недели, на этой неделе - сказал Буданов.

Он отметил, что "переговоры нелегкие, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам нужно будет принять окончательные решения – продолжать ли эту войну, или переходить к миру".

В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что мирные переговоры должны обезопасить от повторения российской агрессии. Он отметил, что Украина движется вперед в переговорах, но сторонам нужно принимать окончательные решения.