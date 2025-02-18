Наслідки атаки рф: без світла 2,5 тис. споживачів одного з мікрорайонів Херсона

Через вчорашній удар рф пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, через що без світла залишилися 2,5 тис. споживачів одного з мікрорайонів Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Через вчорашній російський й удар було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури через, що без світла залишилося 2,5 тисячі споживачів одного з районів Херсона. Опрацьовуємо два варіанти відновлення електропостачання - розповів Прокудін.

Доповнення

17 лютого повідомлялося, що у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі.

У Харкові 17 лютого зафіксовано вибух внаслідок атаки ворожих безпілотників типу "Шахед" на Салтівський район.