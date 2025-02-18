Последствия атаки рф: без света 2,5 тыс. потребителей одного из микрорайонов Херсона

Из-за вчерашнего удара рф поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего без света остались 2,5 тыс. потребителей одного из микрорайонов Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

Из-за вчерашнего российского удара был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего без света осталось 2,5 тысячи потребителей одного из районов Херсона. Прорабатываем два варианта восстановления электроснабжения - рассказал Прокудин.

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17 февраля сообщалось, что в Херсоне в результате вражеских обстрелов обесточены электросети.

В Харькове 17 февраля зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников типа «Шахед» на Салтовский район.