Последствия атаки рф: без света 2,5 тыс. потребителей одного из микрорайонов Херсона
Киев • УНН
В результате российского удара поврежден объект критической инфраструктуры в Херсоне. 2,5 тысячи потребителей одного из микрорайонов города остались без электроснабжения.
Из-за вчерашнего удара рф поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего без света остались 2,5 тыс. потребителей одного из микрорайонов Херсона.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.
Из-за вчерашнего российского удара был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего без света осталось 2,5 тысячи потребителей одного из районов Херсона. Прорабатываем два варианта восстановления электроснабжения
Дополнение
17 февраля сообщалось, что в Херсоне в результате вражеских обстрелов обесточены электросети.
В Харькове 17 февраля зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников типа «Шахед» на Салтовский район.