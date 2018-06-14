Наслідки АЧС в Німеччині: фермерам загрожує заборона на збір врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Німецьким фермерам можуть заборонити збирати урожай через загрозу розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє міжрегіональна екологічна організація "Зелений фронт", передає УНН.
Відповідні поправки в закон про захист тварин запропонував внести уряд Німеччини.
“Засіяні рапсом і кукурудзою поля приваблюють велику кількість кабанів. Під час прибирання посівів тварини позбавляються природного укриття і активно мігрують на інші території. Це збільшує ризик поширення вірусу, тому німецька влада готова заборонити хліборобам збирати урожай”, - йдеться в повідомленні.
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У запропонованих поправках йдеться також про огорожі карантинних районів парканами, більш активний пошук мертвих тварин, залучення “третіх осіб” до моніторингу лісових угідь, який проводять мисливці.
При цьому повідомляється, що уряд Німеччини готовий дозволити сезонне полювання на кабанів, але у виняткових випадках.
Поправки в закон вже викликали дискусію серед фермерів і екологів. Зокрема, екологи закликають максимально обмежити відстріл вагітних свиноматок. Разом з цим, аграріїв турбують збитки, які вони понесуть, якщо не зможуть зібрати урожай.
Нагадаємо, що АЧС не вщухає і в Данії. У зв’язку з цим країна вирішила відгородитися від Німеччини парканом по периметру державного кордону.
У спробах захиститися від АЧС, паркани на кордоні з Україною мають намір побудувати і поляки. Польський уряд готовий витратити на цей проект мільйони доларів, тому що вважає, що з українських територій в Польщу мігрують заражені АЧС дикі кабани.
Коментуючи рішення польської влади про будівництво “протиачаесного” паркану, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняній Держпродспоживслужбі.
“Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою... Як на мене, така заява міністерства сільського господарства Польщі - це просто ”вердикт“, винесений нашим чиновникам за бездіяльність”, - зазначив він.