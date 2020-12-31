Наруга над пам'ятником воїнам-захисникам Донбасу: у Мінветеранів закликали провести розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство у справах ветеранів закликало правоохоронців провести розслідування факту наруги над пам’ятником воїнам-захисникам Донбасу у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.
"Мінветеранів закликає правоохоронні органи провести розслідування факту наруги над пам’ятником воїнам-захисникам України. Міністерство стурбоване фактом осквернення пам'ятника воїнам-захисникам Донбасу, встановленому у Шевченківському районі міста Києва, поблизу станції метрополітену "Берестейська", - йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра у справах ветеранів Олександра Терещенка, подібні дії є неприпустимими і є наругою над пам’яттю про українців, які боролися і продовжують відстоювати незалежність та територіальну цілісність України.
"Своїм вчинком злочинці плюнули у душі матерям й батькам, родинам мужніх патріотів, відважних українських воїнів, які стали символом гідності, віддавши життя за Україну", - сказав Терещенко.
Він зазначив, що у Мінветеранів закликають правоохоронні органи України вжити невідкладних заходів щодо встановлення осіб злочинців.
"Просимо провести об’єктивне розслідування цієї справи та винести справедливе рішення щодо покарання винних", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, вандали осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу у Києві.
Раніше стало відомо, що на Київщині знесли пам'ятник учасникам АТО.