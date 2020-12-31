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Наруга над пам'ятником воїнам-захисникам Донбасу: у Мінветеранів закликали провести розслідування

Київ • УНН

 • 23306 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство у справах ветеранів закликало правоохоронців провести розслідування факту наруги над пам’ятником воїнам-захисникам Донбасу у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Наруга над пам'ятником воїнам-захисникам Донбасу: у Мінветеранів закликали провести розслідування

"Мінветеранів закликає правоохоронні органи провести розслідування факту наруги над пам’ятником воїнам-захисникам України. Міністерство стурбоване фактом осквернення пам'ятника воїнам-захисникам Донбасу, встановленому у Шевченківському районі міста Києва, поблизу станції метрополітену "Берестейська", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра у справах ветеранів Олександра Терещенка, подібні дії є неприпустимими і є наругою над пам’яттю про українців, які боролися і продовжують відстоювати незалежність та територіальну цілісність України.

"Своїм вчинком злочинці плюнули у душі матерям й батькам, родинам мужніх патріотів, відважних українських воїнів, які стали символом гідності, віддавши життя за Україну", - сказав Терещенко.

Він зазначив, що у Мінветеранів закликають правоохоронні органи України вжити невідкладних заходів щодо встановлення осіб злочинців.

"Просимо провести об’єктивне розслідування цієї справи та винести справедливе рішення щодо покарання винних", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, вандали осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу у Києві.

Раніше стало відомо, що на Київщині знесли пам'ятник учасникам АТО.

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