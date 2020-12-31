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Надругательство над памятником воинам-защитникам Донбасса: в Минветеранов призвали провести расследование

Киев • УНН

 • 23306 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов призвало правоохранителей провести расследование факта надругательства над памятником воинам-защитникам Донбасса в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Надругательство над памятником воинам-защитникам Донбасса: в Минветеранов призвали провести расследование

"Минветеранов призывает правоохранительные органы провести расследование факта надругательства над памятником воинам-защитникам Украины. Министерство обеспокоено фактом осквернения памятника воинам-защитникам Донбасса, установленном в Шевченковском районе города Киева, возле станции метрополитена "Берестейская", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра по делам ветеранов Александра Терещенко, подобные действия недопустимы и являются надругательством над памятью о украинцах, которые боролись и продолжают отстаивать независимость и территориальную целостность Украины.

"Своим поступком преступники плюнули в души матерям и родителям, семьям мужественных патриотов, отважных украинских воинов, которые стали символом достоинства, отдав жизнь за Украину", - сказал Терещенко.

Он отметил, что в Минветеранов призывают правоохранительные органы Украины принять безотлагательные меры по установлению личностей преступников.

"Просим провести объективное расследование этого дела и вынести справедливое решение о наказании виновных", - добавил замминистра.

Напомним, вандалы осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса в Киеве.

Ранее стало известно, что в Киевской области снесли памятник участникам АТО.

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