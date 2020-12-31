Надругательство над памятником воинам-защитникам Донбасса: в Минветеранов призвали провести расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов призвало правоохранителей провести расследование факта надругательства над памятником воинам-защитникам Донбасса в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
"Минветеранов призывает правоохранительные органы провести расследование факта надругательства над памятником воинам-защитникам Украины. Министерство обеспокоено фактом осквернения памятника воинам-защитникам Донбасса, установленном в Шевченковском районе города Киева, возле станции метрополитена "Берестейская", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра по делам ветеранов Александра Терещенко, подобные действия недопустимы и являются надругательством над памятью о украинцах, которые боролись и продолжают отстаивать независимость и территориальную целостность Украины.
"Своим поступком преступники плюнули в души матерям и родителям, семьям мужественных патриотов, отважных украинских воинов, которые стали символом достоинства, отдав жизнь за Украину", - сказал Терещенко.
Он отметил, что в Минветеранов призывают правоохранительные органы Украины принять безотлагательные меры по установлению личностей преступников.
"Просим провести объективное расследование этого дела и вынести справедливое решение о наказании виновных", - добавил замминистра.
Напомним, вандалы осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса в Киеве.
Ранее стало известно, что в Киевской области снесли памятник участникам АТО.