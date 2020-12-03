Нардепи хочуть пояснень: віце-прем’єр Уруський сьогодні відчитуватиметься перед профільним комітетом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав віце-прем’єр-міністра Олега Уруського для звіту й пояснень. Про це УНН розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
Так, нардеп розповів, що сьогодні о 15:30 парламентарі профільного комітету заслухають пояснення віце-прем’єра Уруського. У багатьох народних депутатів виникли питання стосовно ефективності роботи самого Уруського та його Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а також щодо звинувачень у втручанні віце-прем’єра у роботу державних підприємств.
"Послухаємо і будемо приймати рішення. Будемо заслуховувати результати його діяльності", - підкреслив Веніславський.
Нагадаємо, що низка народних депутатів неодноразово наголошували на низькій ефективності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, очолюваного Уруським. Так, нардеп Михайло Забродський був занепокоєний втручанням віце-прем’єра у роботу промислових підприємств і невиконанням Україною державного оборонного замовлення.
Раніше "Укроборонпром" звинуватив у згортанні реформ оборонно-промислового комплексу країни та втручанні у свою господарську діяльність Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.