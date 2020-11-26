У профільному комітеті Ради очікують на пояснення від віце-прем'єра Уруського - Забродський

“Ми чекаємо пана Уруського. Більшість питань, які планується задати, вони стосуються двох речей. Перше — це історії з „Укроборонпромом“, втручання чи ні — кожен оцінює по-різному”, — розповів нардеп.

Друге проблемне питання, за словами Забродського, стосується катастрофічних проблем із виконанням державного оборонного замовлення країни.

“Друге — це питання виконання державного оборонного замовлення, до якого він опосередковано має відношення”, — наголосив він.

Забродський додав, що питання зриву реформ оборонно-промислового комплексу країни будуть також з’ясовуватись у віце-прем’єр-міністра Уруського в контектсі його впливу на процесі, що відбуваються в “Укроборонпром”.

“Відповідно, по реформі оборонно-промислово комплексу у розрізі впливу на процеси, які відбуваються в “Укроборонпромі”, — підсумував нардеп профільного комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді вважають, що віце-премєр-міністр Уруський не має повноважень втручатись у діяльність підприємств — ні державних, ні тим паче приватних. Також у профільному комітеті ВРУ заявили, що викличуть цього тижня Уруського для пояснень.

Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського в діяльність приватного авіабудівного підприємства “Мотор Січ” може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.