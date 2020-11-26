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В профильном комитете Рады ожидают объяснения от вице-премьера Уруского - Забродский

Киев  •  УНН

 • 13050 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ожидают объяснения вице-премьер-министра Олега Уруского по ряду вопросов. Они касаются вмешательства вице-премьера в работу государственных предприятий и невыполнение Украиной государственного оборонного заказа. Об этом УНН рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Михаил Забродский.

“Мы ждем господина Уруского. Большинство вопросов, которые планируется задать, они касаются двух вещей. Первое — это истории с „Укроборонпромом“, вмешательство или нет — каждый оценивает по-разному”, — рассказал нардеп.

Второй проблемный вопрос, по словам Забродского, касается катастрофических проблем с выполнением государственного оборонного заказа страны.

“Второе — это вопрос выполнения государственного оборонного заказа, к которому он косвенно имеет отношение”, — подчеркнул он.

Забродский добавил, что вопросы срыва реформ оборонно-промышленного комплекса страны будут также выясняться у вице-премьер-министра Уруского в контектси его влияния на процессы, происходящие в “Укроборонпром”.

“Соответственно, по реформе оборонно-промышленного комплекса в разрезе влияния на процессы, происходящие в “Укроборонпроме”, — подытожил нардеп профильного комитета.

Напомним, в Верховной Раде считают, что вице-премьер-министр Уруский не имеет полномочий вмешиваться в деятельность предприятий — ни государственных, ни тем более частных. Также в профильном комитете ВР заявили, что вызовут на этой неделе Уруского для объяснений.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия “Мотор Сич” может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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