"Міністр без портфеля" Уруський не має повноважень втручатись у роботу держпідприємств - нардеп

ukru
Ексклюзив
08:45 • 19178 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 47781 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 101393 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106529 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114244 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118207 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105583 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112854 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91865 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102483 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 38377 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 76783 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101608 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 105181 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 74848 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 101394 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 20793 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108037 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330961 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 5798 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93905 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117496 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117485 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114011 перегляди
Актуальне
"Міністр без портфеля" Уруський не має повноважень втручатись у роботу держпідприємств - нардеп

"Міністр без портфеля" Уруський не має повноважень втручатись у роботу держпідприємств - нардеп

Київ • УНН

 • 27805 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський не має жодного відношення до діяльності державних або приватних підприємств стратегічних галузей промисловості. Пряме втручання віце-прем’єра в їхню роботу не належить до меж його компетенції. Таку думку в коментарі УНН висловила перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури народна депутатка Юлія Клименко.

“Чесно скажу, що діяльність Уруського мене дивує. (...) Він міністр без портфеля, тому що міністерство, яке визначає діяльність всіх стратегічних і державних підприємств України — це Мінекономіки. Деякі підприємства знаходяться під Міненерго, деякі під Мінінфраструктури, але сам Уруський взагалі не має ніякого стосунку до державних підприємств наразі. У нього немає повноважень, щоб якимось чином розв’язувати питання цих підприємств або взагалі говорити про розвиток галузей, у яких є ці підприємства. Бо він юридично не має на них жодного впливу”, — розповіла нардепка.

Разом із тим, ефективність виконання своїх прямих повноважень віце-прем’єром Уруським, за словами Клименко, вкрай низька.

“Це така собі людина, яка ходить, всюди втручається і реально нічого зробити не може. І він нам обходиться разом зі своїм міністерством, де набрав аж 3 людини зі 180, в 162 млн гривень в бюджеті! Це ще одні дармоїди державні. Людина за 6 місяців нічого не зробила, жодного плану розвитку жодної стратегічної галузі”, — зауважила вона.

Нагадаємо, у профільному комітеті Верховної Ради невдоволені ситуацією в ОПК і планують цього тижня викликати віце-прем’єр-міністра Олега Уруського для звіту. Своєю чергою експерти вважають, що на порядку денному має стояти питання не лише про звіт, але і про його відставку.

Раніше “Укроборонпром” звинуватив у втручанні в свою господарську діяльність Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92