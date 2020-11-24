"Міністр без портфеля" Уруський не має повноважень втручатись у роботу держпідприємств - нардеп

“Чесно скажу, що діяльність Уруського мене дивує. (...) Він міністр без портфеля, тому що міністерство, яке визначає діяльність всіх стратегічних і державних підприємств України — це Мінекономіки. Деякі підприємства знаходяться під Міненерго, деякі під Мінінфраструктури, але сам Уруський взагалі не має ніякого стосунку до державних підприємств наразі. У нього немає повноважень, щоб якимось чином розв’язувати питання цих підприємств або взагалі говорити про розвиток галузей, у яких є ці підприємства. Бо він юридично не має на них жодного впливу”, — розповіла нардепка.

Разом із тим, ефективність виконання своїх прямих повноважень віце-прем’єром Уруським, за словами Клименко, вкрай низька.

“Це така собі людина, яка ходить, всюди втручається і реально нічого зробити не може. І він нам обходиться разом зі своїм міністерством, де набрав аж 3 людини зі 180, в 162 млн гривень в бюджеті! Це ще одні дармоїди державні. Людина за 6 місяців нічого не зробила, жодного плану розвитку жодної стратегічної галузі”, — зауважила вона.

Нагадаємо, у профільному комітеті Верховної Ради невдоволені ситуацією в ОПК і планують цього тижня викликати віце-прем’єр-міністра Олега Уруського для звіту. Своєю чергою експерти вважають, що на порядку денному має стояти питання не лише про звіт, але і про його відставку.

Раніше “Укроборонпром” звинуватив у втручанні в свою господарську діяльність Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.