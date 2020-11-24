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"Министр без портфеля" Уруский не имеет полномочий вмешиваться в работу госпредприятий - нардеп

"Министр без портфеля" Уруский не имеет полномочий вмешиваться в работу госпредприятий - нардеп

Киев  •  УНН

 • 27799 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Олег Уруский не имеет никакого отношения к деятельности государственных или частных предприятий стратегических отраслей промышленности. Прямое вмешательство вице-премьера в их работу не относится к его компетенции. Такое мнение в комментарии УНН выразила первая заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры народный депутат Юлия Клименко.

“Честно скажу, что деятельность Уруского меня удивляет. (...) Он министр без портфеля, так как министерство, которое определяет деятельность всех стратегических и государственных предприятий Украины — это Минэкономики. Некоторые предприятия находятся под Минэнерго, некоторые под Мининфраструктуры, но сам Уруский вообще не имеет никакого отношения к государственным предприятиям на данный момент. У него нет полномочий, чтобы каким-то образом решать вопросы этих предприятий или вообще говорить о развитии отраслей, в которых эти предприятия. Потому что он юридически не имеет на них никакого влияния”, — рассказала нардепка.

Вместе с тем, эффективность выполнения своих прямых полномочий вице-премьером Уруским, по словам Клименко, крайне низка.

“Это некий человек, который ходит, везде вмешивается и реально ничего сделать не может. И он нам обходится вместе со своим министерством, где набрал аж 3 человека из 180, в 162 млн гривен в бюджете! Это еще одни тунеядцы государственные. Человек за 6 месяцев ничего не сделал, никакого плана развития ни стратегической отрасли”, — отметила она.

Напомним, в профильном комитете Верховной Рады недовольны ситуацией в ОПК и планируют на этой неделе вызвать вице-премьер-министра Олега Уруского для отчета. В свою очередь эксперты считают, что на повестке дня должен стоять вопрос не только об отчете, но и о его отставке.

Ранее “Укроборонпром” обвинил во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

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