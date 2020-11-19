Укроборонпром звинувачує в зриві реформи ОПК міністерство Уруського

У повідомленні йдеться про те, що попри публічні обіцянки рішучих дій Міністерство вже третій місяць системно блокує реформування “Укроборонпрому” та оборонно-промислового комплексу в цілому. Зокрема, все ще не розпочато підготовку стратегії розвитку ОПК.

Також за наполяганням Міністерства зупинено розгляд законопроектів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу.

Окрім того, у концерні зауважують, що всупереч нормам законодавства з першого дня роботи Міністерство втручається у діяльність “Укроборонпрому” у вигляді усних доручень та численних наполягань. Вони стосуються кадрових призначень і звільнень співробітників, відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію.

У концерні вважають такі дії неприпустимими та такими, що підривають довіру до задекларованих намірів, цілей та задач, які поставлені перед Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

В “Укроборонпромі” сподіваються на зважену та активну позицію керівництва держави у питанні забезпечення обороноздатності воюючої країни.

Нагадаємо, що за словами фахівців, очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України віце-прем’єр-міністр Олег Уруський намагається отримати ручний контроль над ДП “Антонов” та іншими авіаційними заводами. Це робиться виключно з метою контролю та перерозподілу прибутку державних підприємств. Саме з цієї причини на ДП “Антонов” панує кадровий хаос, а днями президент авіабудівної компанії Олександр Лось звільнився за власним бажанням.