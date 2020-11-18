Експерти вимагають від віце-прем’єра Уруського звіт про діяльність Мінстратегпрому

Так, військовий експерт Інституту Євро-атлантичного співробітництва Ігор Козій вважає, що звіт віце-прем’єра про роботу у сфері реформування оборонно-промислового комплексу повинен би бути вже оприлюдненим.

“Звіт Уруського у Верховній Раді обов’язково має бути ще на вчора. Не зрозуміло, чому досі цього не відбулося”, — зауважив Козій.

За словами політолога Ростислава Балана, популістичні заяви в медійному просторі, якими славиться Уруський, не вважаються звітом за діяльність очолюваного ним відомства.

“Відзвітувати потрібно не шляхом популістичних заяв — а шляхом звіту у парламенті. Це важливо і це треба робити. Бо зараз така у нас така данина часу — міністр все розказує у майбутньому: потім побудуємо ракету, потім зробимо те. Зараз час реалізації, а ми продовжуємо чути обіцянки”, — наголосив він.

Нагадаємо, на думку експертів, виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID-19 провалили саме в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського.

Так, ще влітку новостворене відомство отримало завдання налагодити розробку й виробництво кисневих концентраторів в Україні. Але майже за п’ять місяців це завдання не було реалізовано.