Эксперты требуют от вице-премьера Уруского отчет о деятельности Минстратегпрома

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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08:59 • 83211 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92463 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 99933 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113975 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115170 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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КИЕВ. 18 ноября. УНН. По мнению экспертов, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности неэффективно выполняет возложенные задачи и не контактирует с общественностью. Важно, чтобы его глава вице-премьер Уруский отчитался за свою работу не только путем популистских заявлений, а перед парламентом. Об этом УНН рассказал военный эксперт Игорь Козий и политолог Ростислав Балан.

Так, военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий считает, что отчет вице-премьера о работе в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса должен бы быть уже обнародованным.

"Отчет Уруского в Верховной Раде обязательно должен быть еще на вчера. Непонятно, почему до сих пор этого не произошло", - отметил Козий.

По словам политолога Ростислава Балана, популистские заявления в медийном пространстве, которыми славится Уруский не считаются отчетом за деятельность возглавляемого им ведомства.

"Отчитаться нужно не путем популистских заявлений - а путем отчета в парламенте. Это важно и это надо делать. Потому что сейчас такая у нас такая дань времени - министр все рассказывает в будущем: потом построим ракету, потом сделаем то. Сейчас время реализации, а мы продолжаем слышать обещания", - подчеркнул он.

Напомним, по мнению экспертов, изготовление кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19 провалили именно в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского.

Так, еще летом ведомство получило задание наладить разработку и производство кислородных концентраторов в Украине. Но почти за пять месяцев эта задача не была реализована.

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