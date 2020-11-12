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В Україні провалили виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID: експерт назвав винного

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ще влітку новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості отримало завдання налагодити виробництво кисневих концентраторів в Україні. Але його очільник віце-прем’єр-міністр Уруський повністю провалив це завдання. Про це УНН розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

“Вони нічого не виконали! Річ у тому, що на початку епідемії ці кисневі концентратори і кисневі балони були потрібні, але не в такій великій кількості. Кисневі концентратори — це не такий складний апарат як-то ШВЛ, і ми його можемо виготовляти в Україні дуже легко. В необхідній кількості. І влітку, коли ми розуміли, що восени буде бум, новий виток епідемії, саме новоствореному Мінстратегпрому дали доручення розібратися з кисневими концентраторами і зробити їх”, — розповів експерт.

Разом із тим, на думку Кочеткова, п’ять місяців потому всі заяви віце-прем’єра Уруського в ЗМІ з цього приводу виглядають спробою сховатися або виправдати свою управлінську неспроможність.

“Зараз, після критики РНБО, що міністерство працює неефективно, він починає розповідати у ЗМІ про якісь ідеї — навіть фірми називає, хто буде ті концентратори робити, демонструє власну корисність. А хто повинен виготовляти швидко такі необхідні апарати? Звісно, вони! Це стратегічна проблема, якщо її не вирішити — це буде велика проблема для України”, — наголосив політичний аналітик.

Він впевнений: наразі в Мінстратпромі розуміють, що провалили свої головні завдання. Тому зараз Уруський намагається ховатись за гучними заявами в ЗМІ.

“Зараз він (Уруський — ред.) у ЗМІ демонструє, що у нього є надзавдання — вирішити проблему з концентраторами. Це спроба сховатися. Мене просто вражає це: вони нічого не розуміють у державному управлінні. Але якимось дивом оці фокуси бюрократичні вони вивчили миттєво — ховатися, перекладати відповідальність і красти”, — підсумував Кочетков.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності “вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України”.

Раніше народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського вже близько п’яти місяців не виконує своїх прямих повноважень.

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