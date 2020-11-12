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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не здатне виконувати свої завдання - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Експерти не побачили достатньої спроможності для реалізації реформ і покладених завдань за п’ять місяців роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського. Про це УНН розповіла експерт Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Світлана Мусіяка.

“За той час, що минув з дня утворення міністерства, за нашими даними не було утворено й укомплектовано штат, там працює 6-7 людей, не більше. Немає до цього часу офіційного сайту — про всі новини ми дізнаємося або з Фейсбук-сторінки пана Уруського або із сайту Кабміну. Натомість міністерство декларує своє бажання долучитися до ключових напрямів реформ — наприклад щодо корпоратизації підприємств Укроборонпрому, щодо реформи оборонних закупівель. Але ми не бачимо достатньої спроможності на реалізацію таких амбітних завдань, які воно перед собою ставить”, — вважає експертка.

Крім того, Світлана Мусіяка вважає, що у Мінстратпромі відсутня прозора співпраця з громадянським суспільством, особливо на рівні розробки законодавства.

“Ми бачимо, що це якийсь утаємничений процес і викликає сумнів, наскільки це буде якісний результат, якщо будуть представлені інтереси тільки однієї сторони — без залучення інших стейкхолдерів”, — впевнена вона.

Також експертка зазначає, що суспільство повинно надати оцінку відповідності віце-прем’єр-міністра Олега Уруського займаній посаді відповідно до результатів роботи очолюваного ним Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підприємства сектору безпеки і оборони не виконують покладені на них завдання у повному обсязі. А виконання державного оборонного замовлення на поточний рік — незадовільне. Він також наголосив на необхідності “вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України”. 

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