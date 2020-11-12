Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности не способно выполнять свои задачи - эксперт

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Эксперты не увидели достаточного способности для реализации реформ и возложенных задач за пять месяцев работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского. Об этом УНН рассказала эксперт Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Светлана Мусияка.

"За то время, что прошло со дня образования министерства, по нашим данным не было создано и укомплектован штат, там работает 6-7 человек, не больше. Нет до сих пор официального сайта - все новости мы узнаем или с Фейсбук-страницы господина Уруского или с сайта Кабмина. Зато министерство декларирует свое желание присоединиться к ключевым направлениям реформ - например по корпоратизации предприятий Укроборонпрома, по реформе оборонных закупок. Но мы не видим достаточной способности на реализацию таких амбициозных задач, которые оно перед собой ставит", - считает эксперт.

Кроме того, Светлана Мусияка считает, что в Минстратпроме отсутствует прозрачное сотрудничество с гражданским обществом, особенно на уровне разработки законодательства.

"Мы видим, что это какой-то тайный процесс и вызывает сомнение, насколько это будет качественный результат, если будут представлены интересы только одной стороны - без привлечения других стейкхолдеров", - уверена она.

Также експертка отмечает, что общество должно дать оценку соответствия вице-премьер-министра Олега Уруского занимаемой должности в соответствии с результатами работы возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятия сектора безопасности и обороны не выполняют возложенные на них задачи в полном объеме. А выполнение государственного оборонного заказа на текущий год - неудовлетворительное. Он также отметил необходимость "принятия неотложных мер к повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

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