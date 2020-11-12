Коронавірус - не причина: секретар РНБО вказав на провал у виконанні оборонного замовлення

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ситуація через епідемію COVID-19 вкрай напружена, але підприємства сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі, утім, наразі виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) на поточний рік незадовільне. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час міжвідомчої наради з питань розвитку ОПК та виконання ДОЗ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.

“Данілов акцентував на неприпустимо низькому рівні виконання центральними органами виконавчої влади указу Глави держави Володимира Зеленського, яким передбачено першочергові заходи, зокрема, з реформування ОПК. Секретар Ради звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України”, — інформують у пресслужби.

Повідомляється також, що секретар РНБО України заявив про необхідність “вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України”.

“Ситуація через епідемію COVID-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано”, — заявив Данілов.

У цьому контексті він закликав до державницького підходу до вирішення проблемних питань і зауважив на необхідності підвищити виконавську дисципліну.

За результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено у двотижневий термін вжити заходів до забезпечення ефективного використання ресурсів державного бюджету згідно з ухваленими рішеннями.

Мінстратегпрому відповідно до рішень РНБО України доручено інтенсифікувати роботу щодо проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня Данілов доручив інтенсифікувати роботу щодо виконання державного оборонного замовлення: з його слів, ДОЗ має бути виконаний у повному обсязі не пізніше першої декади грудня поточного року.

Нагадаємо, за словами народної депутатки Олександри Устінової Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського вже близько п’яти місяців не виконує своїх прямих повноважень, зокрема, щодо формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики. 

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