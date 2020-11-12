Коронавирус - не причина: секретарь СНБО указал на провал в выполнении оборонного заказа

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, но предприятия сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме, впрочем, пока выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на текущий год неудовлетворительное. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития ОПК и выполнения ГОЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.