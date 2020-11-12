Коронавирус - не причина: секретарь СНБО указал на провал в выполнении оборонного заказа

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, но предприятия сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме, впрочем, пока выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на текущий год неудовлетворительное. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития ОПК и выполнения ГОЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

"Данилов акцентировал на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа Главы государства Владимира Зеленского, предусматривающего первоочередные мероприятия, в частности, по реформированию ОПК. Секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительное выполнение ГОЗ на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины", - информируют в пресс-службе.

Сообщается также, что секретарь СНБО Украины заявил о необходимости "принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - заявил Данилов.

В этом контексте он призвал к государственному подходу к решению проблемных вопросов и отметил необходимость повысить исполнительскую дисциплину.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры для обеспечения эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в соответствии с решениями СНБО Украины поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации соответствия стандартам НАТО.

Как сообщал УНН, в начале октября Данилов поручил интенсифицировать работу по выполнению государственного оборонного заказа: по его словам, ГОЗ должен быть выполнен в полном объеме не позднее первой декады декабря текущего года.

Напомним, по словам народного депутата Александры Устиновой, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий, в частности, по формированию и обеспечению реализации государственной военно-промышленной политики.

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