В Украине провалили изготовление кислородных концентраторов для спасения больных COVID: эксперт назвал виновного

"Они ничего не выполнили! Дело в том, что в начале эпидемии эти кислородные концентраторы и кислородные баллоны были нужны, но не в таком большом количестве. Кислородные концентраторы - это не такой сложный аппарат как то ИВЛ, и мы его можем производить в Украине очень легко. В необходимом количестве. И летом, когда мы понимали, что осенью будет бум, новый виток эпидемии, именно новообразованному Минстратегпрому дали поручение разобраться с кислородными концентраторами и сделать их", - рассказал эксперт.

Вместе с тем, по мнению Кочеткова, пять месяцев спустя заявления вице-премьера Уруского в СМИ по этому поводу выглядят попыткой спрятаться или оправдать свою управленческую несостоятельность.

"Сейчас, после критики СНБО, что министерство работает неэффективно, он начинает рассказывать в СМИ о каких-то идеях - даже фирмы называет, кто будет те концентраторы делать, демонстрирует собственную полезность. А кто должен производить быстро такие необходимые аппараты? Конечно, они! Это стратегическая проблема, если ее не решить - это будет большая проблема для Украины", - подчеркнул политический аналитик.

Он уверен: сейчас в Минстратегпроме понимают, что провалили свои главные задачи. Поэтому сейчас Уруский пытается прятаться за громкими заявлениями в СМИ.

"Сейчас он (Уруский - ред.) в СМИ показывает, что у него есть сверхзадача - решить проблему с концентраторами. Это попытка спрятаться. Меня просто поражает это: они ничего не понимают в государственном управлении. Но каким-то чудом эти фокусы бюрократические они изучили мгновенно - прятаться, перекладывать ответственность и воровать", - подытожил Кочетков.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул необходимость "принятия неотложных мер к повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий.