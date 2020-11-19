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Укроборонпром обвиняет в срыве реформы ОПК министерство Уруского

Укроборонпром обвиняет в срыве реформы ОПК министерство Уруского

Киев  •  УНН

 • 14015 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерство по вопросам стратегических сфер промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруський. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

В сообщении сказано о том, что несмотря на публичные обещания решительных действий Министерство уже третий месяц системно блокирует реформирование "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса в целом. В частности, все еще не начата подготовка стратегии развития ОПК.

Также по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в концерне отмечают, что вопреки нормам законодательства с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность "Укроборонпрома" в виде устных поручений и многочисленных настояний. Они касаются кадровых назначений и увольнений сотрудников, ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию.

В концерне считают такие действия недопустимыми и такими, что подрывают доверие к задекларированным намерениям, целям и задачам, поставленным перед Министерством по вопросам стратегических галузей промышленности.

В "Укроборонпроме" надеются на взвешенную и активную позицию руководства государства в вопросе обеспечения обороноспособности воюющей страны.

Напомним, что по словам специалистов, глава Министерства по вопросам стратегических галузей промышленности Украины вице-премьер-министр Олег Уруский пытается получить ручний контроль над ГП "Антонов" и другими авиационными заводами. Это делается исключительно с целью контроля и передела прибыли государственных предприятий. Именно по этой причине на ГП "Антонов" царит кадровий хаос, а на днях президент авиастроительной компании Александр Лось уволился по собственному желанию.

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