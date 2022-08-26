Нардеп зі “Слуги народу” Олексій Леонов підтримав Бориса Баума, якого закликали депортувати з України

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“Стосовно Баума я можу сказати лише одне – скільки я з ним спілкуюся, я знаю, що він повністю підтримує діяльність нашого Президента та підтримує нашу державу (...)

У нього була завжди сугубо державницька позиція, і все що він робив – стосувалося виключно інтересів держави”, - вважає Леонов.

Цей нардеп єдиний, хто залишив позитивний допис у коментарях під дописом Бориса Баума у Facebook.

Інші ж користувачі соцмережі влаштували “скандал” та закликали депортувати Баума з України, бо він, на їх думку “підтримує вбивство українців та спонсорує російських окупантів”, лобіюючи інтереси проросійського букмекера 1xBet, якому вже під час війни КРАІЛ видав ліцензії для роботи в Україні.

Під час написання матеріалу Борис Баум видалив свій допис з Facebook, отож для підтвердження цієї інформації редакція УНН публікувала скріншоти як самого допису, так і коментарів під ним.

Нагадаємо

У червні цього року в українському медіа-просторі спалахнув скандал - розслідувачі InformNapalm з’ясували, що завдяки Бауму, уже під час війни, проросійська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію для роботи в Україні.

Розслідування було опубліковано 20 червня, а вже 22 червня на пункті перетину українського кордону Ягодин був помічений і сам Борис Баум

За інформацією журналістів УНН, Баум перетнув кордон по дійсному паспорту громадянина Латвії LV6*****4.

Пізніше Баум повернувся до України, знову ж використовуючи свій латвійський паспорт.

За словами речника Державної прикордонної служби України у разі, якщо ДПСУ дізнається про перетин українського кордону Баумом за латвійським паспортом, а не українським паспортом - йому буде загрожувати адмінвідповідальність.