Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

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“Что касается Баума, я могу сказать только одно – сколько я с ним общаюсь, я знаю, что он полностью поддерживает деятельность нашего Президента и поддерживает наше государство (...)

У него была всегда сугубо государственная позиция, и все что он делал – касалось исключительно интересов государства”, – считает Леонов.

Этот нардеп единственный, кто оставил положительное сообщение в комментариях под сообщением Бориса Баума в Facebook.

Другие же пользователи соцсети устроили “скандал” и призвали депортировать Баума из Украины, потому что он, по их мнению, “поддерживает убийство украинцев и спонсирует российских оккупантов”, лоббируя интересы пророссийского букмекера 1xBet, которому уже во время войны КРАИЛ выдал лицензии на работу в Украине.

Во время написания материала Борис Баум удалил свое сообщение из Facebook, так что для подтверждения этой информации редакция УНН публиковала скриншоты как самого сообщения, так и комментариев под ним.

Напомним

В июне этого года в украинском медиа-пространстве разразился скандал - расследователи InformNapalm выяснили, что благодаря Бауму, уже во время войны, пророссийская букмекерская компания 1xBet получила лицензию для работы в Украине.

Расследование было опубликовано 20 июня, а уже 22 июня на пункте пересечения украинской границы Ягодин был замечен и сам Борис Баум.

По информации журналистов УНН, Баум пересек границу по действительному паспорту гражданина Латвии LV6*****4.

Позже Баум вернулся в Украину, опять же используя свой латвийский паспорт.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины в случае, если ГПСУ узнает о пересечении украинской границы Баумом по латвийскому паспорту, а не украинскому паспорту - ему будет угрожать админответственность.