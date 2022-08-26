Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 1652 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 25797 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85472 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120798 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120073 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270221 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133677 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122250 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373496 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83953 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9520 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10592 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9270 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10468 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 22346 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270225 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294776 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373498 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349410 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78253 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112022 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131405 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170813 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80024 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

Киев • УНН

 • 234697 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Несмотря на наличие у гражданина Украины и первого заместителя председателя экспертного совета КРАИЛ Бориса Баума латвийского паспорта, нардеп от “Слуги народа” Алексей Леонов решил его поддержать в комментарии журналистам УНН.

Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Минцифры Федорова – в КРАИЛ: кто позволяет пророссийскому бизнесу легально работать в Украине

Цитата

“Что касается Баума, я могу сказать только одно – сколько я с ним общаюсь, я знаю, что он полностью поддерживает деятельность нашего Президента и поддерживает наше государство (...)

У него была всегда сугубо государственная позиция, и все что он делал – касалось исключительно интересов государства”, – считает Леонов.

Этот нардеп единственный, кто оставил положительное сообщение в комментариях под сообщением Бориса Баума в Facebook.

Другие же пользователи соцсети устроили “скандал” и призвали депортировать Баума из Украины, потому что он, по их мнению, “поддерживает убийство украинцев и спонсирует российских оккупантов”, лоббируя интересы пророссийского букмекера 1xBet, которому уже во время войны КРАИЛ выдал лицензии на работу в Украине.

Во время написания материала Борис Баум удалил свое сообщение из Facebook, так что для подтверждения этой информации редакция УНН публиковала скриншоты как самого сообщения, так и комментариев под ним.

Напомним

В июне этого года в украинском медиа-пространстве разразился скандал - расследователи InformNapalm выяснили, что благодаря Бауму, уже во время войны, пророссийская букмекерская компания 1xBet получила лицензию для работы в Украине.

Расследование было опубликовано 20 июня, а уже 22 июня на пункте пересечения украинской границы Ягодин был замечен и сам Борис Баум.

По информации журналистов УНН, Баум пересек границу по действительному паспорту гражданина Латвии LV6*****4.

Позже Баум вернулся в Украину, опять же используя свой латвийский паспорт.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины в случае, если ГПСУ узнает о пересечении украинской границы Баумом по латвийскому паспорту, а не украинскому паспорту - ему будет угрожать админответственность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26